108-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Сьюзан Янг Браун, родившаяся 24 апреля 1918 года в американском штате Делавэр на ферме без электричества и водопровода, более 70 лет живет в собственном доме и недавно продлила водительские права до 2033 года, когда ей исполнится 115. Одним из своих секретов она считает регулярную физическую активность. Каждое утро долгожительница начинает с 10-минутной растяжки и упражнений на коврике, затем делает стойку у стены, чтобы тренировать ноги. Она ходит без трости и ходунков, и три раза в неделю ездит в центр для пожилых на занятия по танцам.