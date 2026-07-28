Акция «Помоги собраться в школу» стартовала в Хабаровском районе

Целью акции является помощь детям из семей, находящихся в неблагоприятном социальном положении. На данный момент в крае насчитывается 229 детей из таких семей. Из них 100 человек школьного возраста, а 15 — пойдут в первый класс этой осенью. Помочь детям можно, купив школьные принадлежности, канцелярию, литературу, школьную форму и обувь, а также другие предметы первой школьной необходимости. Приобретенные товары можно отнести в ближайшие административные центры района — администрации сельских поселений, пункты соцзащиты, образовательные организации и учреждения культуры, а также сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Хабаровского района по адресу: село Тополево, ул. Центральная, 6. По всем вопросам можно обращаться в сектор по делам несовершеннолетних Хабаровского района по телефону: 8 (4212) 38−15−77.