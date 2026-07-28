Эксперт Раевский сказал, за загрузку каких данных в нейросеть грозит срок

Столичного топ-менеджера уволили за разглашение коммерческой тайны, в том числе через нейросеть DeepSeek. В эксклюзивном комментарии aif.ru эксперт Алексей Раевский объяснил, какую информацию опасно отправлять нейросети.
«В соответствии с российским законодательством владелец информации устанавливает правила обращения с ней. Если мы говорим про какую-то организацию, в этом случае правила предусматривает соответствующий внутренний документ о политике безопасности, в котором описывается, что, кому, как и в каких случаях можно передавать», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что при определении наказания за утечку в нейросеть информации учитывается ее характер и установленные правила работы. Так, если речь идет о рекламной листовке, презентации, которую отправили в нейросеть с заданием изменить оформление или внести другие изменения, то, по словам Раевского, такая история для большинства организаций безопасна и, скорее всего, даже если это всплывет, никаких негативных последствий для сотрудника быть не должно.
«Но если речь идет, например, о финансовом отчете, о каких-то финансовых данных, которые сотрудник загружает в нейросеть с инструкцией систематизировать, упорядочить, проанализировать, то, поскольку информация может быть конфиденциальной, здесь можно говорить о нарушении политики безопасности. И тут сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности: объявить выговор, лишить премии, вплоть до увольнения. И нужно помнить об уголовной ответственности, потому что в Уголовном кодексе есть статья за нарушение коммерческой и банковской тайны», — уточнил он.