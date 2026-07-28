Эксперт Раевский сказал, за загрузку каких данных в нейросеть грозит срок

«Но если речь идет, например, о финансовом отчете, о каких-то финансовых данных, которые сотрудник загружает в нейросеть с инструкцией систематизировать, упорядочить, проанализировать, то, поскольку информация может быть конфиденциальной, здесь можно говорить о нарушении политики безопасности. И тут сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности: объявить выговор, лишить премии, вплоть до увольнения. И нужно помнить об уголовной ответственности, потому что в Уголовном кодексе есть статья за нарушение коммерческой и банковской тайны», — уточнил он.