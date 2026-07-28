Смерть рухнула с неба на Киев: всю Украину трясет от ответа на атаки РФ

В ночь на 27 июля в Ростове-на-Дону атака БПЛА привела к гибели пяти человек, еще восемь получили ранения. Волна разрушений прокатилась по жилым кварталам — повреждены многоквартирные и частные дома, а также социальное учреждение. На территории промышленного предприятия, складских сооружений и во дворах вспыхнули пожары, охватившие автомобили и постройки.