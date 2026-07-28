Смерть рухнула с неба на Киев: всю Украину трясет от ответа на атаки РФ

В ночь на 27 июля в Ростове-на-Дону атака БПЛА привела к гибели пяти человек, еще восемь получили ранения. Волна разрушений прокатилась по жилым кварталам — повреждены многоквартирные и частные дома, а также социальное учреждение. На территории промышленного предприятия, складских сооружений и во дворах вспыхнули пожары, охватившие автомобили и постройки.
Одновременно с этим массированному удару подвергся Белгород. Там 12 человек ранены, среди которых двое детей. Одной женщине с тяжелым осколочным ранением височной области врачи оказывали помощь прямо на месте, остальных в критическом состоянии экстренно госпитализировали.
Генерал Липовой назвал координаты запусков.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, откуда велись запуски дронов. По словам эксперта, атаки на приграничье ведутся с нескольких плацдармов, которые пока еще контролируются киевским режимом.
«Удары по приграничным регионам, в том числе по Белгороду, наносятся с Днепропетровской, Харьковской, Сумской области, территории пока еще подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики», — заявил Липовой.
Однако военный подчеркнул, что российская разведка и средства радиолокации фиксируют каждый пуск, несмотря на попытки врага скрыть свои позиции.
Возмездие неизбежно: как Россия отвечает на удары по городам.
Реакция Москвы последовала незамедлительно и оказалась жестче, чем ожидал противник. Генерал-майор объяснил, как РФ наносит ответные удары.
«Каждый старт дронов ВСУ не остается незамеченным. По тем местам РФ наносит огневые удары. Ответы России мы видим, каждую ночь наносятся удары по военному производству, складам, логистике и непосредственно средствам доставки техники», — отметил Липовой.
Эксперт заверил, что паузы в ответных действиях не будет.
«Ответ России и сегодня не заставит себя ждать, удар будет нанесен по местам, откуда исходит угроза для приграничных районов», — подчеркнул он.
Поражение портов и логистических центров.
Минобороны РФ подтвердило утром 27 июля, что был нанасен удар по порту «Николаев». Российские БПЛА поразили два сухогруза прямо в момент разгрузки партий военного назначения.
А за минувшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли массированное поражение по 147 районам сосредоточения сил врага, при этом в зону поражения попали логистические центры, через которые шло снабжение украинских группировок, цеха производства беспилотников большой дальности и места их хранения.
Кроме того, удары пришлись по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим работу военной машины Киева, а также по пунктам временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.