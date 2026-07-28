Тренер-педофил из Советской Гавани пытается обжаловать приговор

Мужчина в течение нескольких лет совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Все это время он работал в спортивной сфере, где и контактировал с детьми. Суд назначил обвиняемому 19 лет колонии, однако сторона защиты обжаловала приговор. Также мужчине назначено лечение у психиатра в связи с расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии.