В Красноярске впервые пройдет Всероссийский фестиваль ГТО среди семей

За звание сильнейших поспорят около 50 команд из разных регионов страны, прошедших отбор на муниципальном и региональном уровнях. В каждой четыре человека: ребенок (8−11 лет), мама и папа (оба 25−49 лет), а также бабушка или дедушка (50−69 лет). Красноярский край на фестивале представит семья Николаевых из Лесосибирска.