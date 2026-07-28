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В Красноярске впервые пройдет Всероссийский фестиваль ГТО среди семей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 8 по 12 августа Красноярск впервые примет Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 8 по 12 августа Красноярск впервые примет Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд.

За звание сильнейших поспорят около 50 команд из разных регионов страны, прошедших отбор на муниципальном и региональном уровнях. В каждой четыре человека: ребенок (8−11 лет), мама и папа (оба 25−49 лет), а также бабушка или дедушка (50−69 лет). Красноярский край на фестивале представит семья Николаевых из Лесосибирска.

Соревнования пройдут на нескольких спортивных объектах — на Центральном стадионе, во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина и в бассейне «Айсберг», отмечает пресс-служба крайспорта.

Семьям предстоит соревноваться в восьми испытаниях комплекса ГТО: стрельба из электронного оружия, подтягивание на высокой перекладине, отжимания, наклоны вперед из положения стоя на скамье, упражнение на пресс, прыжки в длину с места, короткий бег, плавание.

В программе также эстафета, состоящая из шести этапов. Она будет включать прыжки в длину с места, упражнения на пресс, а также с гирей — приседания и рывок, отжимания, подтягивание на высокой перекладине.