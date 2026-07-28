Жители Красноярского края получили 2,3 млн услуг в МФЦ за полгода

За первое полугодие 2026 года сотрудники МФЦ Красноярского края приняли более 2,3 млн обращений от жителей региона. По охвату населения услугами край входит в десятку лучших регионов России, сообщили в министерстве социальной политики.
Сейчас сеть МФЦ в крае насчитывает 213 подразделений. В них работают 1246 сотрудников. Всего открыто 809 окон приема и выдачи документов, что позволяет получать услуги не только в крупных городах, но и в отдаленных территориях.
В офисах «Мои документы» жителям доступны 711 видов услуг федерального, регионального и муниципального уровней. Чаще всего красноярцы обращаются за услугами МВД. Среди них замена паспорта, регистрация по месту жительства, миграционный учет и получение справок о судимости. Также востребована регистрация подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг.
Большая часть обращений связана с социальными мерами поддержки. Жители оформляют адресную материальную помощь, компенсации на оплату ЖКУ, краевой материнский капитал и выплаты от Социального фонда России.
«Современные МФЦ это центры поддержки граждан в самых важных жизненных ситуациях: от рождения ребенка и оформления жилья до начала бизнеса и выхода на пенсию», — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Развитие сети МФЦ в регионе ведется в рамках федерального проекта «Государство для людей».