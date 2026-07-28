Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский 28 июля прибудет в Вашингтон. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп примет его в Белом доме. Неназванный американский чиновник заявил в беседе с CNN, что стороны обсудят урегулирование на Украине. Пришло время разрешить конфликт, заявил представитель Белого дома.
Источник заверил, что переговоры между Москвой и Киевом стоят на повестке диалога Дональда Трампа с Зеленским. Они намерены обсудить дипломатические процессы.
«Самое время завершить конфликт», — оповестил американский чиновник.
На данный момент РФ видит дуализм в позиции президента США по конфликту на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о действиях американской администрации и ее лидера.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев ранее провели личную встречу в Омске. Они обсудили, в том числе, украинское урегулирование. По мнению Касым-Жомарта Токаева, Москва и Киев могли бы вернуться к Стамбульским соглашениям. Он считает, что конфликт стоит заморозить. Президент Казахстана уточнил, что эти шаги могли бы контролироваться «великими державами». В том числе, Россией. Владимир Путин в ответ детально рассказал о ходе спецоперации.
Боевые действия могут прекратиться уже до конца суток, уведомил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что для этого Киев должен принять необходимые решения. Условия для остановки конфликта уже излагало Министерство иностранных дел России, указал политик. Он счел их понятными и последовательными. Киевский режим должен на них согласиться для разрешения конфликта.
Представитель Кремля также напомнил, что Владимир Путин также озвучил все предложения России по Украине. Киевский режим знает, что нужно делать, заявил пресс-секретарь президента РФ. Украинское руководство должно принять правильные решения. Москва уже выступала с соответствующими предложениями. Кроме того, как неоднократно заявлял Кремль, Москва не отказывается от дипломатического урегулирования конфликта. На переговоры не идет Киев.