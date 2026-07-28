«Самое время завершить конфликт»: в Белом доме прокомментировали будущую встречу Трампа с Зеленским

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев ранее провели личную встречу в Омске. Они обсудили, в том числе, украинское урегулирование. По мнению Касым-Жомарта Токаева, Москва и Киев могли бы вернуться к Стамбульским соглашениям. Он считает, что конфликт стоит заморозить. Президент Казахстана уточнил, что эти шаги могли бы контролироваться «великими державами». В том числе, Россией. Владимир Путин в ответ детально рассказал о ходе спецоперации.