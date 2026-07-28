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Мужчина бесследно исчез во время купания в Амуре в Хабаровске

Установлено, что 41-летний мужчина накануне пошел купаться в Амуре возле улицы Архиповская Падь на Базе КАФ и пропал во время купания. Сотрудники полиции и спасатели оперативно организовали поиски пропавшего местного жителя, но они пока не дали результата. Обстоятельства этого происшествия устанавливаются.

Установлено, что 41-летний мужчина накануне пошел купаться в Амуре возле улицы Архиповская Падь на Базе КАФ и пропал во время купания. Сотрудники полиции и спасатели оперативно организовали поиски пропавшего местного жителя, но они пока не дали результата. Обстоятельства этого происшествия устанавливаются.