Умер президент и тренер приморского «Динамо» Эдуард Сандлер

Эдуард Сандлер начал профессиональную тренерскую карьеру в 2014 году в «Спартаке-Приморье», приведя команду к серебряным медалям Суперлиги и бронзе Кубка России. В 2023 году он возглавил владивостокское «Динамо» и в сезоне 2023/2024 завоевал с клубом первое в его истории чемпионство в Суперлиге.