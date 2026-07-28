Красноярский край лидирует в Сибири по числу участников программы долгосрочных сбережений

Жители Красноярского края заключили более 250 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений. По этому показателю регион занимает первое место в Сибирском федеральном округе. Добавим, что регион также лидирует в Сибири по объему взносов. Участники программы уже направили на долгосрочные сбережения 15,6 млрд рублей. Красноярский край входит в число пилотных регионов, где консультацию по программе можно получить в многофункциональных центрах «Мои документы». Специалисты МФЦ помогают разобраться в условиях участия, государственном софинансировании, гарантиях сохранности средств и возможности перевода пенсионных накоплений. Сам договор участник оформляет самостоятельно через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Напомним, что у Красноярска самый высокий уровень кредитного рейтинга среди городов-миллионников России.