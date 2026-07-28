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Красноярский край лидирует в Сибири по числу участников программы долгосрочных сбережений

Жители Красноярского края заключили более 250 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений. По этому показателю регион занимает первое место в.

Жители Красноярского края заключили более 250 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений. По этому показателю регион занимает первое место в Сибирском федеральном округе. Добавим, что регион также лидирует в Сибири по объему взносов. Участники программы уже направили на долгосрочные сбережения 15,6 млрд рублей. Красноярский край входит в число пилотных регионов, где консультацию по программе можно получить в многофункциональных центрах «Мои документы». Специалисты МФЦ помогают разобраться в условиях участия, государственном софинансировании, гарантиях сохранности средств и возможности перевода пенсионных накоплений. Сам договор участник оформляет самостоятельно через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Напомним, что у Красноярска самый высокий уровень кредитного рейтинга среди городов-миллионников России.