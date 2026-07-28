В Комсомольске-на-Амуре начнут готовить стоматологических фельдшеров

Филиал Хабаровского медицинского колледжа в Комсомольске -на-Амуре в этом учебном году начнет готовить стоматологических фельдшеров. Специальность настолько востребована, что группу из 30 человек набрали в первые два дня начала приемной кампании, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
После 15-летнего перерыва в федеральном Минздраве решили возобновить подготовку этих специалистов, чтобы компенсировать дефицит кадров в отдаленных районах. И Хабаровский край — один из первых, кто вновь запустил такую программу.
— Раньше мы готовили таких специалистов, потом посчитали, что стоматологами могут быть только врачи, то есть специалисты с высшим образованием, — сказал директор колледжа Артем Москвин. — Но потом поняли, что фельдшерско- стоматологическую специальность надо возвращать. И мы начнем готовить абитуриентов на базе одиннадцати классов в Комсомольске-на-Амуре. Здесь мы получили лицензию, в этом филиале созданы все условия для подготовки таких специалистов. В этом году набираем одну группу, а в следующем наберем уже две.
Врачи-стоматологи в районных больницах часто перегружены, им нужны те, кто возьмет на себя часть обязанностей первичного приема. Стоматологические фельдшеры будут осматривать и лечить взрослых и детей. У них можно сделать профессиональную чистку зубов, вылечить кариес и получить экстренную помощь. Если случай тяжелый, пациента обязательно направят к врачу.
Артем Москвин считает, что качество стоматологических услуг при этом не пострадает — студенты получат достаточно теории и практики, будут осваивать профессию на современном оборудовании — стоматологических установках, фантомах и симуляторах.