В Комсомольске-на-Амуре начнут готовить стоматологических фельдшеров

— Раньше мы готовили таких специалистов, потом посчитали, что стоматологами могут быть только врачи, то есть специалисты с высшим образованием, — сказал директор колледжа Артем Москвин. — Но потом поняли, что фельдшерско- стоматологическую специальность надо возвращать. И мы начнем готовить абитуриентов на базе одиннадцати классов в Комсомольске-на-Амуре. Здесь мы получили лицензию, в этом филиале созданы все условия для подготовки таких специалистов. В этом году набираем одну группу, а в следующем наберем уже две.