Ночные роллеры собрали в Красноярске спортсменов из восьми городов

«Участвую в фестивале уже в одиннадцатый раз. На роликах я с 2006 года — уже 20 лет! Тренируемся вместе с женой Еленой. В своей категории она заняла призовое второе место», — рассказал Егор Селютин, победитель в категории «стайер 68−84».