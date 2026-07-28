Ночные роллеры собрали в Красноярске спортсменов из восьми городов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Татышев-парке прошли традиционные соревнования по роллер-спорту «Ночные роллеры». В этом году на старт вышли около 150 участников из Красноярска, Новосибирска, Омска, Канска, Железногорска, Дивногорска, Ачинска и Тайшета.
Трассой для соревнований стала велодорожка острова Татышев. Взрослые спортсмены преодолели дистанцию 13,5 километра, а юные участники соревновались на дистанции 4,5 километра. Победителей определяли в двух классах в зависимости от диаметра колес роликовых коньков — «Стайер 68−84» и «Стайер 90−125», сообщает городская администрация.
Лучшее время в категории «Стайер 90−125» показал Григорий Мелехов, преодолевший дистанцию за 25 минут 8 секунд. Среди женщин победила Елена Покидова с результатом 30 минут 55 секунд.
В категории «Стайер 68−84» первым среди мужчин стал Егор Селютин, финишировавший за 28 минут 20 секунд. Лучший результат среди женщин показала Наталья Завкибекова — 30 минут 8 секунд.
Победителей и призеров также определили среди детей 7−11 лет, а также в категориях «Профессионалы» и «Любители» для участников старше 12 лет.
«Участвую в фестивале уже в одиннадцатый раз. На роликах я с 2006 года — уже 20 лет! Тренируемся вместе с женой Еленой. В своей категории она заняла призовое второе место», — рассказал Егор Селютин, победитель в категории «стайер 68−84».
Каждый участник получил стартовый набор, памятную грамоту и электронный браслет для фиксации времени прохождения дистанции. Победителей и призеров наградили медалями, грамотами и призами.
Помимо роллер-гонок, гости праздника смогли увидеть соревнования по самокату и скейтбордингу, а также попробовать себя в управлении мини-погрузчиками на интерактивной площадке.