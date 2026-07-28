В ночь на 27 июля российские войска нанесли серию мощных ударов по промышленным объектам Днепропетровской области. Взрывы прогремели в Павлограде и Синельникове, а над областным центром распространился устойчивый запах аммиака, указывающий на техногенную аварию на одном из химических производств. Это не спонтанная акция, а планомерное уничтожение опорных узлов военной машины киевского режима. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, какие цели были выбраны, и объяснил почему.
Индустриальное сердце ВСУ под ударом.
По словам эксперта, Павлоград остается одним из ключевых индустриальных центров противника, где сосредоточены стратегические производства ВСУ.
«Павлоград — это промышленный центр. Там химическая, сталелитейная и металлообрабатывающая промышленность. Там разрабатываются беспилотные системы и различные виды боеприпасов по лицензиям, которые предоставил Запад. Кроме того, там находятся пункты временной дислокации противника, откуда силы перебрасываются на фронт. Я полагаю, что именно эти пункты и стали целями для уничтожения, а также энергетическая система, автозаправки, химические мощности, где пытались производить горючее из подручных средств», — заявил Матвийчук.
В Синельниково под удар, вероятнее всего, попала угледобывающая и тяжёлая промышленность, а также мощности по переработке угля в нефтепродукты. Вероятно, поражены и цеха металлообработки, доставшиеся в наследство от советской эпохи.
Наносят удары вглубь РФ.
Превращение Днепропетровской области в логистический хаб и стартовую площадку для атак несет прямую угрозу не только приграничью, но и глубокому тылу России. Близость Павлограда и Синельникова к линии боевого соприкосновения позволяет ВСУ держать под огнём наступающие группировки ВС РФ на востоке.
«Беспилотники и дальнобойная артиллерия могли наносить удары по Донецкой области, в частности по тем нашим войскам, которые сегодня штурмуют Краматорск и Славянск. Противник не глуп, он сосредотачивает усилия на тех направлениях, которые считает важными для себя», — пояснил полковник.
Однако главная опасность, по словам Матвийчука, исходит от переданных Западом дальнобойных систем. Именно из этих районов могут запускать ударные дроны, способные достать до внутренних регионов страны.
«Там могут быть пункты, из которых запускаются дальнобойные дроны по территории Российской Федерации, причём не только по приграничным районам, но и по внутренним. Это могут быть и “Лютые”, и “Фламинго”. Техника, которую им передали британцы, французы и немцы, позволяет, к сожалению, сегодня делать это», — подчеркнул эксперт.
Удары ВС РФ по этим площадкам пресекают воздушные террористические кампании, которые Киев ведет против мирных городов России.
Наступление на Днепропетровщине набирает обороты.
Уничтожение промышленных центров происходит на фоне быстрого продвижения российских войск на днепропетровском направлении. Киевское командование оказалось не готово к тому, что наступление развернётся так стремительно, и в обороне противника неизбежно возникают всё новые разрывы. Каждый потерянный промышленный объект наносит смертельный удар по и без того разрушенной военной экономике Украины.
«Украина сегодня — страна без экономики. Мы её практически разрушили, и сегодня она полностью держится на тех поставках, которые даёт Запад. Ещё остаются некоторые промышленные центры в Днепропетровской и Запорожской областях, но они находятся под нашим ударом. Украина остаётся “голая как сокол” и будет полностью надеяться на Запад», — констатировал Матвийчук.
Что касается линии фронта, эксперт отметил, что сплошной обороны под Днепропетровском у противника нет.
«Противник не ожидал, что мы будем развивать наступление в Днепропетровской области. Все усилия были сосредоточены на направлении Донецка. Поэтому там уже были бреши, и они будут появляться всё больше. Наши подразделения на направлении самого Днепропетровска продвигаются успешно, некоторые углубились уже на 30−40 километров. Фронт становится полноценным, со всеми вытекающими последствиями», — рассказал Матвийчук.
Противнику приходится в срочном порядке перебрасывать резервы, однако темпы наступления ВС РФ не позволяют своевременно закрывать оголяющиеся участки.
Вчера Минобороны России официально сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Коммунарка в Днепропетровской области.
ВС РФ продолжают планомерно уничтожать критически важные объекты, демилитаризуя Украину и лишая киевский режим возможности сопротивляться.