Ядовитое облако накрыло Днепр: взрывом разорвало секретную лабораторию ВСУ

«Противник не ожидал, что мы будем развивать наступление в Днепропетровской области. Все усилия были сосредоточены на направлении Донецка. Поэтому там уже были бреши, и они будут появляться всё больше. Наши подразделения на направлении самого Днепропетровска продвигаются успешно, некоторые углубились уже на 30−40 километров. Фронт становится полноценным, со всеми вытекающими последствиями», — рассказал Матвийчук.