В Киеве ревут о пощаде, Одессу отрезают: главная новость СВО 28 июля

Агентство Reuters писало о том, что США и Украина якобы готовят для Москвы предложение о введении режима прекращения огня в небе.
В эксклюзивном комментарии aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой выразил мнение, что Запад запел о перемирии только тогда, когда российская армия взяла в огневое окружение ключевые логистические хабы, а украинская ПВО оказалась на грани полного уничтожения.
«Совместная инициатива США и Украины о подготовке предложения для России по воздушному перемирию говорит о том, что успешные действия нашей армии по локализации Одесского морского узла и нанесению серьёзного ущерба военно-промышленному комплексу непосредственно на территории Киева вынуждают противника менять тактику. США, когда понимают, что их загоняют в угол, — они садятся за стол переговоров и выдвигают инициативу начать о чём-то договариваться. Это же они предлагают сделать сейчас и Киеву», — заявил Липовой.
В Киеве и Вашингтоне явно просчитали последствия полной блокады черноморского побережья. Генерал подчеркнул, что крах логистики вынуждает противника имитировать стремление к деэскалации, которой на деле нет.
«Киевский режим на сегодняшний день судорожно ищет выход из того тупика, в который он сам себя загнал. Наша армия методично и жестко отрезает логистические пути доставки вооружений непосредственно к линии боевого соприкосновения. Сегодня полностью локализован и взят в осаду морской порт Одессы, блокирован Очаков, Николаев, и следующим этапом станет уничтожение переправ через Днепр, по которым идет переброска всей боевой техники и личного состава. И тогда киевский режим будет вынужден садиться за стол переговоров и просить мира уже у России и у своих же хозяев», — подчеркнул генерал-майор.
Любые разговоры о заморозке полетов, которые генерят СМИ, нужны Киеву для паузы, считает Липовой. Ставка делается на то, чтобы под шумок мирных инициатив подтянуть резервы, восстановить разбитые системы ПВО и перебросить через Днепр максимальное количество живой силы и техники, пока переправы еще существуют.
«Киевом придумываются различные способы, как остановить боевые действия, как затянуть паузу, получить возможность передышки, дать возможность перегруппироваться, нарастить свои силы на тех или иных направлениях и опять вновь начать воевать», — пояснил генерал истинный замысел тактики Зеленского.
В Кремле уже отреагировали на информационные вбросы западных агентств, назвав сообщения о возможном обсуждении воздушного перемирия не более чем измышлениями СМИ.