Секретная ракета взорвала главные базы Харьков: главная новость СВО 28 июля

В Сети появилось видео, зафиксировавшее момент поражения цели в Харькове российской крылатой ракетой S-8000 «Бандероль». Кадры запечатлели подлёт боеприпаса и последовавший за ним мощный взрыв, сила которого заставила наблюдателей предположить детонацию крупного склада с горючим. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Анпилогов объяснил, что именно могло стать целью прилёта.
«Целью мог стать объект, который ВСУ используют для производства ударных средств, для хранения материального снабжения украинской армии», — заявил Анпилогов.
Эксперт обратил внимание на системный характер ударов, наносимых в последнее время. По его словам, российские войска целенаправленно уничтожают логистический хребет украинской армии, который маскируется под мирные объекты. Вооружённые силы Украины давно и повсеместно перешли к использованию гражданской инфраструктуры для снабжения своей армии, что автоматически превращает такие объекты в законные военные цели.
«Сейчас мы бьём по логистике и топливной инфраструктуре, которую ВСУ используют в своих интересах. Речь идёт о терминалах “Новой почты”, которые уже давно превратились в логистические центры ВСУ. Украинская сторона не скрывает, что производство крылатых ракет “Фламинго”, которыми бьют по нашей территории, рассредоточено по более чем 150 предприятиям. Фактически это небольшие производственные участки, которые расположены в гаражах или на территории других гражданских объектов, которые сейчас из-за такой позиции украинской стороны стали законными военными целями», — объяснил Анпилогов.
Именно для поражения такой распределённой и тщательно замаскированной инфраструктуры идеально подходят крылатые ракеты типа S-8000 «Бандероль». Собеседник издания назвал этот боеприпас одним из наиболее эффективных инструментов в текущих реалиях: он относительно недорог в производстве и при этом наносит крайне болезненные для врага повреждения.
«В настоящий момент большую часть целей в портах Одессы, Николаева поражают “Бандеролями”. Они достаточно недорогие и при этом эффективные. Большая часть автозаправочных станций, сухогрузов в портах, складов выводятся из строя “Бандеролями”. Эти ракеты наносят крайне болезненные распределённые удары по такой же распределённой украинской военной инфраструктуре», — сказал эксперт.
Масштаб этой работы подтверждается и сводками Министерства обороны. Только за последние сутки российские войска поразили логистические центры ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотников большой дальности, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, обслуживавшие военно-промышленный комплекс Украины. Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наёмников.