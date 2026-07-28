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В поселке Подгорный Красноярского края появится тренировочный полигон МЧС

В крае заложили капсулу на месте будущего полигона МЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае появится тренировочный полигон МЧС для подготовки пожарных и спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. На месте будущего строительства состоялась церемония закладки памятной капсулы времени. Текст послания подписали глава МЧС России Александр Куренков и губернатор края Михаил Котюков.

Закладка капсулы ознаменовала переход проекта от стадии подготовки документов к строительно-монтажным работам.

Комплекс возведут в поселке Подгорный на базе существующего учебно-тренировочного центра «Факел». Он будет состоять из трех кластеров по направлениям: поисково-спасательные, газоспасательные и аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров.

Подобный комплекс сейчас готовится к вводу в эксплуатацию в Казани.

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