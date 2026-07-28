На выходные — к динозаврам: Шарыпово готовится к Всероссийскому фестивалю науки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 31 июля и 1 августа в Шарыпово вновь пройдет Всероссийский фестиваль «Открытие», который объединит науку, творчество, историю и современную музыку.
Место проведения выбрано неслучайно. Именно на Берёзовском разрезе — одном из крупнейших угледобывающих предприятий Красноярского края — были обнаружены останки древних животных, обитавших здесь около 165 миллионов лет назад. Здесь нашли ранее неизвестный вид стегозавра, получившего имя Юрашка, а позже — останки древнего хищника Килеска. Эти открытия сделали Шарыпово одной из самых известных палеонтологических площадок России.
Во время фестиваля гости смогут побывать на экскурсии по Берёзовскому разрезу, увидеть масштабы современного угледобывающего производства и узнать, как соседствуют промышленность и наука. Именно здесь самые большие роторные экскаваторы добывают уголь, который по уникальному в России 15-километровому конвейеру поступает напрямую на Берёзовскую ГРЭС, а еще из бурого угля на предприятии производят уникальные продукты: бездымное топливо, сорбенты, футеровочные материалы.
Научную программу представят известные учёные и науч-поп блогеры, среди которых главный редактор портала Neuronovosti Алексей Паевский, профессор РАН Светлана Бурлак, популяризатор палеонтологии Дмитрий Соболев, актриса и киновед Теа Ткебучава, и многие другие исследователи и краеведы Красноярского края.
Гостей также ждут экскурсии Шарыповского краеведческого музея, мастер-классы, интерактивные площадки, ДИНОконкурсы, ярмарка и семейные активности.
Вечерами в центре города, в Динопарке, будет громко: здесь развернется масштабная музыкальная программа с участием Косты Лакосты, HOLLYFLAME, POLOVINKA, Лали, группы «Артём Пора Домой» и DJ SENKOVMAN.
Фестиваль «Открытие» проводится при поддержке Национального проекта «Туризм и гостеприимство», Агентства по туризму Красноярского края, администрации Шарыповского муниципального округа, Фонда Мельниченко и СУЭК-Красноярск. Подробная программа доступна на сайте открытиефест.рф.
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