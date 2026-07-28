На выходные — к динозаврам: Шарыпово готовится к Всероссийскому фестивалю науки

Во время фестиваля гости смогут побывать на экскурсии по Берёзовскому разрезу, увидеть масштабы современного угледобывающего производства и узнать, как соседствуют промышленность и наука. Именно здесь самые большие роторные экскаваторы добывают уголь, который по уникальному в России 15-километровому конвейеру поступает напрямую на Берёзовскую ГРЭС, а еще из бурого угля на предприятии производят уникальные продукты: бездымное топливо, сорбенты, футеровочные материалы.