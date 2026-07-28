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700 профилактических рейдов на водоемах и десятки занятий с детьми провели сотрудники МЧС Хабаровского края в первой половине лета

К середине лета на акватории Хабаровского края произошло уже около десятка несчастных случаев на воде, унесших жизни людей, в том числе и детей. Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды — состоялось уже около 700 выездов на водные объекты, вручено более 4,5 тысяч памяток. «Важно понимать, что знак “Купаться запрещено” устанавливается не просто так. Это говорит о.

К середине лета на акватории Хабаровского края произошло уже около десятка несчастных случаев на воде, унесших жизни людей, в том числе и детей. Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды — состоялось уже около 700 выездов на водные объекты, вручено более 4,5 тысяч памяток. «Важно понимать, что знак “Купаться запрещено” устанавливается не просто так. Это говорит о том, что в этом водоеме не обследовано дно, могут быть битое стекло, арматура, прутья, а еще могут быть опасное течение, водовороты. Всё это может привести к трагедии», — рассказал Александр Гомзарь, государственный инспектор по маломерным судам инспекторского отделения по Хабаровскому району Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Помимо водных объектов сотрудники МЧС посещают также детские лагеря и пришкольные площадки. Вместе с детьми они повторяют правила поведения на воде, телефоны вызова экстренных служб и виды спасательных средств. Все мероприятия направлены на снижение количества несчастных случаев и травматизма на водоемах.

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