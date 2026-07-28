В Сибири ожидаются аномальная жара, ливни и град

Она добавила, что в центральных округах прогнозируется сильный и очень сильный дождь, гроза, крупный град, ветер 15−20 м/с. В Хакасии такой же набор погодных явлений. В Иркутской области тоже прогнозируется сильный дождь. В Томской и Кемеровской областях сильный дождь, гроза.