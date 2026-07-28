В Сибири ожидаются аномальная жара, ливни и град

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Аномальная жара прогнозируется в некоторых регионах Сибири в ближайшие дни, местами пройдут ливни с грозами, возможен град. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
«Дожди, ливни и грозы на юге Сибирского федерального округа. В Тыве сильный, очень сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 25 м/с и пыльная буря. В Красноярском крае, Эвенкия, сильная жара, температура днем 30−35», — сказала Макарова.
Она добавила, что в центральных округах прогнозируется сильный и очень сильный дождь, гроза, крупный град, ветер 15−20 м/с. В Хакасии такой же набор погодных явлений. В Иркутской области тоже прогнозируется сильный дождь. В Томской и Кемеровской областях сильный дождь, гроза.
Кроме того, аномально жаркая погода ожидается в ряде уральских регионов, например, в Курганской области. В Свердловской и Челябинской областях также жаркая погода, температура 38 градусов и выше. 30 июля в Челябинской области, помимо прочего, сильный ветер — 16−21 м/с — и дождь.