Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Педофил из Хабаровского края получил 19 лет строгача

В Хабаровском крае вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в совершении насильственных преступлений сексуального характера в отношении пятерых детей.

В Хабаровском крае вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в совершении насильственных преступлений сексуального характера в отношении пятерых детей. Суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.

Согласно материалам дела, фигурант, являвшийся работником сферы, связанной с развитием несовершеннолетних и спортом, совершал преступления в городе Советская Гавань. От его действий пострадали пятеро детей, причем часть из них не достигла 14-летнего возраста.

В ходе судебного разбирательства мужчине инкриминировали сразу несколько эпизодов. В числе предъявленных обвинений — развратные действия в отношении двух и более лиц, не достигших 16 лет, половое сношение с потерпевшей младше 16 лет, понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, а также насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более детей младше 14 лет.

Помимо основного наказания, суд учел заключение специалистов о наличии у подсудимого психического расстройства в виде педофилии. В связи с этим осужденному назначена принудительная мера медицинского характера — лечение у врача-психиатра.

Защита обжаловала вынесенный приговор, который на данный момент не вступил в законную силу.

Ранее мы писали: Самолет экстренно вернулся в Хабаровск из-за неполадок на борту.

Читайте также: Потери Пентагона в Иране превысили 600 раненых — и это еще не предел.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше