Педофил из Хабаровского края получил 19 лет строгача

В ходе судебного разбирательства мужчине инкриминировали сразу несколько эпизодов. В числе предъявленных обвинений — развратные действия в отношении двух и более лиц, не достигших 16 лет, половое сношение с потерпевшей младше 16 лет, понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, а также насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более детей младше 14 лет.