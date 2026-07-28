Педофил из Хабаровского края получил 19 лет строгача

В Хабаровском крае вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в совершении насильственных преступлений сексуального характера в отношении пятерых детей. Суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
Согласно материалам дела, фигурант, являвшийся работником сферы, связанной с развитием несовершеннолетних и спортом, совершал преступления в городе Советская Гавань. От его действий пострадали пятеро детей, причем часть из них не достигла 14-летнего возраста.
В ходе судебного разбирательства мужчине инкриминировали сразу несколько эпизодов. В числе предъявленных обвинений — развратные действия в отношении двух и более лиц, не достигших 16 лет, половое сношение с потерпевшей младше 16 лет, понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, а также насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более детей младше 14 лет.
Помимо основного наказания, суд учел заключение специалистов о наличии у подсудимого психического расстройства в виде педофилии. В связи с этим осужденному назначена принудительная мера медицинского характера — лечение у врача-психиатра.
Защита обжаловала вынесенный приговор, который на данный момент не вступил в законную силу.
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