Люди отравились дымом в метрополитене Барселоны: что известно о пожаре в подземке

Свыше 100 человек получили ранения из-за ЧП в Барселоне. В городском метрополитене вспыхнул пожар. Дымом отравились минимум 136 человек. Возгорание произошло в одном из поездов подземки. О пожаре и пострадавших оповестили в пресс-центре пожарной службы Барселоны.
Возгорание, как сообщается, зафиксировали 27 июля. Пассажиров оперативно эвакуировали из поезда, где заметили пожар. В операции участвовали пожарные и городская гвардия. Возгорание удалось потушить.
«Экстренная медицинская служба оказала помощь 136 людям, 39 из которых доставила в различные близлежащие больницы в состоянии легкой или умеренной тяжести», — оповестила местная пожарная служба.
В результате инцидента движение между станциями Ла-Сагрера и Каталунья временно остановлено. Они находятся на линии, где произошел пожар. Поезда начнут следовать по указанному участку к утру 28 июля, говорится в материале. Никаких подробностей о причинах случившегося возгорания не уточняется.
Пожары в Европе этим летом — не редкость. Французский департамент Жиронда серьезно пострадал из-за сильного лесного пожара. Огонь распространяется на юго-западе страны. Полиция несколько дней назад арестовала трех мужчин за поджоги в стране. Утверждается, что двое молодых людей задержаны за запуск фейерверков в направлении автомагистрали и спорткомплекса. Кроме того, арестован мужчина. Его будут судить за поджог кустарников.
Всего во Франции эвакуировали свыше 5000 человек. Крупный пожар затронул, в большей степени, юг государства. Огонь охватил большую территорию в районе коммуны Сомо, пламя распространилось в северном направлении от залива Аркашон. Для борьбы с огнем задействованы пожарные самолеты.
Между тем в США произошел страшный инцидент. В частном доме в Мичигане найдены тела шести детей и двух взрослых. Как выяснила полиция, мужчина — глава семьи — застрелил всех ближних родственников. Он убил жену, двух приемных и четырех родных детей. Затем мужчина покончил с собой. После расстрела семьи преступник устроил пожар в доме. Его уже назвали умышленным.