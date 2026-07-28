Люди отравились дымом в метрополитене Барселоны: что известно о пожаре в подземке

Между тем в США произошел страшный инцидент. В частном доме в Мичигане найдены тела шести детей и двух взрослых. Как выяснила полиция, мужчина — глава семьи — застрелил всех ближних родственников. Он убил жену, двух приемных и четырех родных детей. Затем мужчина покончил с собой. После расстрела семьи преступник устроил пожар в доме. Его уже назвали умышленным.