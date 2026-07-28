У Зеленского паника: Одесса блокирована, Киев уже не может сопротивляться

Инициатива Киева по воздушному перемирию направлена не на деэскалацию, а на передышку для ВСУ перед новым витком боевых действий. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что США и Украина провели переговоры о возможном введении режима прекращения огня в небе. По информации агентства, российским властям предложение представят на новом раунде мирных переговоров.
«Киевский режим на сегодняшний день судорожно ищет выход из того тупика, в который он сам себя загнал. Наша армия методично и жестко отрезает логистические пути доставки вооружений непосредственно к линии боевого соприкосновения. Сегодня полностью локализован и взят в осаду морской порт Одессы, блокирован Очаков, Николаев, и следующим этапом станет уничтожение переправ через Днепр, по которым идет переброска всей боевой техники и личного состава. И тогда киевский режим будет вынужден садиться за стол переговоров и просить мира уже у России и у своих же хозяев», — подчеркнул генерал-майор.
Предложение о заморозке полетов — это попытка украинского командования защитить остатки авиации и ПВО, которые неизбежно будут уничтожены при попытке сорвать наши наступательные действия, подчеркнул Липовой.
«Киевом придумываются различные способы, как остановить боевые действия, как затянуть паузу, получить возможность передышки, дать возможность перегруппироваться, нарастить свои силы на тех или иных направлениях и опять вновь начать воевать», — пояснил генерал.
Согласие на такое «перемирие» означало бы дать противнику возможность перегруппироваться, подтянуть резервы и восстановить боеспособность, что делает любое подобное предложение заведомо опасным и неприемлемым в условиях текущей реальности на поле боя, резюмировал Липовой.