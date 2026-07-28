У Зеленского паника: Одесса блокирована, Киев уже не может сопротивляться

«Киевский режим на сегодняшний день судорожно ищет выход из того тупика, в который он сам себя загнал. Наша армия методично и жестко отрезает логистические пути доставки вооружений непосредственно к линии боевого соприкосновения. Сегодня полностью локализован и взят в осаду морской порт Одессы, блокирован Очаков, Николаев, и следующим этапом станет уничтожение переправ через Днепр, по которым идет переброска всей боевой техники и личного состава. И тогда киевский режим будет вынужден садиться за стол переговоров и просить мира уже у России и у своих же хозяев», — подчеркнул генерал-майор.