Хабаровская школьница создает молекулярные маркеры для ускоренной селекции подсолнечника

«Сначала я влюбилась в биологию, а потом заинтересовалась генетикой. Узнала о “Сириусе”, начала читать учебники по генетике. Потом узнала о нашем Региональном центре “Сириус 27” и начала очень плотно заниматься, ведь так хотела попасть в Сочи. И сейчас, благодаря участию в этой программе, я увидела, что могу заниматься настоящей наукой, которая приносит пользу, и поняла, в каком направлении хочу развиваться дальше», — добавила Диана.