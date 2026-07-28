Ученица Краевого центра образования Диана Зайкова стала участницей образовательной программы «Большие вызовы», которая является частью Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ. В этом году отобраны лучшие из лучших: из тысяч претендентов в программу прошли 400 одаренных школьников из России и Казахстана. Сейчас одиннадцатиклассница из Хабаровска в лабораториях центра «Сириус» создает вместе со своей командой молекулярные маркеры для ускоренной селекции подсолнечника, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Программа “Большие вызовы” связана с задачами Стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной Владимиром Путиным. Суть в том, что во время обучения школьники решают реальные научные задачи, которые ставят перед ними российские предприятия, помогая развивать отечественную науку и производство», — отметили в региональном министерстве образования и науки.
Диана Зайкова прошла отбор по направлению «Агропромышленные и биотехнологии». Ее научный проект может внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.
«Наш проект посвящен созданию молекулярных маркеров для ускоренной селекции подсолнечника. Мы обнаружили, что замена нуклеотида G на А напрямую ассоциирована с признаком ветвистости. Это позволило нам разработать маркеры, чтобы четко различать формы растений на ранних стадиях», — рассказала школьница.
Результаты исследований помогут перевести сельское хозяйство на цифровые ресурсы. Вместо долгих лет полевых испытаний ученые теперь смогут использовать быстрый ДНК-анализ для создания новых сортов. Работа ведется по реальному заказу индустриального партнера — компании «Русид», что дает школьникам не только осознание практической значимости, но и понимание полного цикла создания инноваций.
Хабаровская школьница создает молекулярные маркеры для ускоренной селекции подсолнечника. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Хабаровская школьница создает молекулярные маркеры для ускоренной селекции подсолнечника. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
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Для Дианы это уже четвертый визит в «Сириус», и каждый раз она поднимает планку все выше.
«Сначала я влюбилась в биологию, а потом заинтересовалась генетикой. Узнала о “Сириусе”, начала читать учебники по генетике. Потом узнала о нашем Региональном центре “Сириус 27” и начала очень плотно заниматься, ведь так хотела попасть в Сочи. И сейчас, благодаря участию в этой программе, я увидела, что могу заниматься настоящей наукой, которая приносит пользу, и поняла, в каком направлении хочу развиваться дальше», — добавила Диана.
Напомним, что образовательный центр «Сириус» — территория возможностей, уникальная экосистема, созданная по инициативе Президента РФ Владимира Путина на базе объектов Олимпийского Сочи. Здесь созданы условия для раскрытия талантов, развития науки, технологий и культуры. Центр объединяет талантливых школьников на программах дополнительного образования по приоритетным предметам инженерного и естественно-научного образования, проектных сменах, интенсивах и мероприятиях в области культуры и спорта. Также образовательный Фонд «Талант и успех» пригласил трёх школьников Хабаровского края, успешно прошедших конкурсный отбор, к участию в августовских программах образовательного центра.