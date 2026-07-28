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В Красноярском крае продолжают изучать редкого северного оленя

В Саяно-Шушенском заповеднике продолжают изучать лесного северного оленя. Это реликтовое копытное занесено в Красную книгу России.

В Саяно-Шушенском заповеднике продолжают изучать лесного северного оленя. Это реликтовое копытное занесено в Красную книгу России.

Научные сотрудники Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор» сейчас обрабатывают материалы экспедиции. Специалисты обследовали места обитания оленей, провели визуальные наблюдения и сняли данные с фотоловушек.

Лесной северный олень живёт в гольцовой зоне заповедника. Это труднодоступная горная территория, поэтому долгое время постоянно наблюдать за видом было сложно. Однако уже 10 лет специалисты ежегодно проводят исследования и постепенно расширяют районы наблюдений. В 2026 году учёные прошли маршрут с подъёмом от 500 до 2500 метров над уровнем моря. Во время экспедиции они несколько раз увидели животных. Сначала специалисты заметили трёх самцов, которые лежали на снежнике и спасались от насекомых.

«Олени спали на снегу на горном хребте между двумя реками. Они подпустили нас довольно близко, и удалось их сфотографировать», — рассказал старший научный сотрудник Роман Афанасьев.

Фотоловушки также помогли собрать новые данные о популяции. Большинство северных оленей камеры зафиксировали на водопое у озера. В основном это были самцы. Самки чаще попадали в объективы в окрестностях рек. Полученные материалы помогут учёным скорректировать дальнейшие маршруты наблюдений и больше узнать о редком виде в границах заповедника.