В Красноярском крае продолжают изучать редкого северного оленя

Лесной северный олень живёт в гольцовой зоне заповедника. Это труднодоступная горная территория, поэтому долгое время постоянно наблюдать за видом было сложно. Однако уже 10 лет специалисты ежегодно проводят исследования и постепенно расширяют районы наблюдений. В 2026 году учёные прошли маршрут с подъёмом от 500 до 2500 метров над уровнем моря. Во время экспедиции они несколько раз увидели животных. Сначала специалисты заметили трёх самцов, которые лежали на снежнике и спасались от насекомых.