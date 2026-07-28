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Движение большегрузов ограничили в ВКО из-за сильной жары

Транспортная инспекция Восточно-Казахстанской области усилила контроль за движение большегрузов из-за жаркой погоды в регионе, передает «Седьмой канал».

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 94% 753 мм рт. ст. +23°

Сообщается, что в дневное время суток грузовые фургоны отгоняют на стоянки-кемпинги, так как до 21:00 трассы для них закрыты.

Все дело в сильной жаре — на востоке страны фиксируют +40. Асфальт раскален до предела, а тяжелые машины могут его повредить.

«Эти акции актуальны именно в такую летнюю погоду, жаркую погоду, потому что эти ограничения направлены на сохранение дорожного полотна автомобильных дорог. Наши водители стараются соблюдать установленные требования, проявляют знание законов», — заявил и.о руководителя отдела инспекции транспортного контроля ВКО Марат Есмуратов.

Отмечается, что схожие меры предприняты и в других регионах страны.

По информации телеканала, ранее сильная жара спровоцировала деформацию асфальта на трассах в Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областях.

Накануне мы сообщали, что сильная жара вернется в Казахстан в ближайшие дни — синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха.