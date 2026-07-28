«Уральские пельмени» стали для китайцев «Веселыми рисовыми зернышками»

В Китае выходит юмористическое шоу, почти один в один повторяющее формат «Уральских пельменей». Китайская версия называется «Веселые рисовые зернышки». Разница лишь в том, что все сценки связаны одной семьей, а не разрозненны, как в российской версии. Программа идет в эфире с 2016 года и, судя по всему, пользуется популярностью у местной аудитории. Видео: tvgram.ru.