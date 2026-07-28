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В Пермском крае 27 июля стал самым жарким днём за три года

Понедельник стал самым жарким днём с начала лета.

Температура на большинстве метеостанций Прикамья 27 июля превысила +33 градуса, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов в сообществе «Опасные природные явления Пермского края».

По словам специалиста, в большинстве территорий региона понедельник стал самым жарким днём с 11−12 июля 2023 года. На крайнем юге так жарко было в начале июля 2024 года, а на севере Прикамья такой жары не было с июля 2020 года.

В Чердыни и Бисере были установлены суточные рекорды тепла. Выше всего температура поднялась в Лысьве — до 34,8 градусов, в Чайковском (+33,9 градусов) и в Осе (+33,8 градусов). В Чердыни столбик термометра поднялся до +33 градусов впервые за 6 лет. В последний раз так жарко там было в июле 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 июля может стать самым жарким днём лета. 28 июля прогнозируются грозы и сильные шквалистые ветры до 20−25 м/с. По словам медиков, на прошлой неделе в Перми от жары пострадали девять человек.