В Пермском крае 27 июля стал самым жарким днём за три года

Температура на большинстве метеостанций Прикамья 27 июля превысила +33 градуса, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов в сообществе «Опасные природные явления Пермского края».
По словам специалиста, в большинстве территорий региона понедельник стал самым жарким днём с 11−12 июля 2023 года. На крайнем юге так жарко было в начале июля 2024 года, а на севере Прикамья такой жары не было с июля 2020 года.
В Чердыни и Бисере были установлены суточные рекорды тепла. Выше всего температура поднялась в Лысьве — до 34,8 градусов, в Чайковском (+33,9 градусов) и в Осе (+33,8 градусов). В Чердыни столбик термометра поднялся до +33 градусов впервые за 6 лет. В последний раз так жарко там было в июле 2020 г.
Напомним, ранее сообщалось, что 27 июля может стать самым жарким днём лета. 28 июля прогнозируются грозы и сильные шквалистые ветры до 20−25 м/с. По словам медиков, на прошлой неделе в Перми от жары пострадали девять человек.