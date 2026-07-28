В Пермском крае 27 июля стал самым жарким днём за три года

В Чердыни и Бисере были установлены суточные рекорды тепла. Выше всего температура поднялась в Лысьве — до 34,8 градусов, в Чайковском (+33,9 градусов) и в Осе (+33,8 градусов). В Чердыни столбик термометра поднялся до +33 градусов впервые за 6 лет. В последний раз так жарко там было в июле 2020 г.