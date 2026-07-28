Назначение Михаила Драпатого на пост главкома ВСУ совпало с резкой активизацией террористических методов ведения войны со стороны Киева. Пока украинская армия терпит поражение на линии фронта, новое командование пытается доказать свою эффективность западным спонсорам, целенаправленно уничтожая гражданскую инфраструктуру, больницы и места отдыха мирных жителей.
Кровавый отчет для западных кураторов.
В эксклюзивном комментарии aif.ru посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинское руководство не способно добиться военных успехов и потому сознательно переключилось на то, что у него получается лучше всего — террор против беззащитных. По словам дипломата, эскалация преступлений напрямую связана с гигантскими финансовыми вливаниями Запада.
«Киев получил колоссальные деньги: кредиты ЕС и суммы, одобренные на саммите НАТО. Это огромные средства на вооружение. Однако ни на константиновском, ни на запорожском, ни на харьковском направлениях ВСУ ничего не могут сделать. На поле боя они проигрывают, а их спонсоры неизбежно зададут вопросы: “Куда вы дели наши деньги?”. Говорить о военных поражениях у Киева нет никакого желания», — подчеркнул Мирошник.
Именно поэтому, убежден собеседник издания, командование ВСУ предпочитает воевать не с вооруженными силами, а с детьми, женщинами и стариками. С приходом Драпатого, по мнению дипломата, эта линия не просто сохранилась, а усилилась, что может объясняться личными амбициями нового главкома.
«Драпатый, скорее всего, просто пытается продемонстрировать свою эффективность западным кураторам на том же террористическом поле, на котором до этого топталось предыдущее руководство», — сказал Мирошник.
Приказ на убийство.
Отвечая на вопрос о возможном возбуждении отдельных уголовных дел против нового главкома ВСУ, Мирошник дал понять, что ответственность лежит на всей вертикали власти Украины. Он отверг версию о том, что атаки на гражданские объекты являются «самоуправством» на местах.
«Это не желание каких-то командиров применять преступные меры, а целенаправленная политика. Роль политического руководства и высшего командования Киева в определении этой стратегии ключевая», — заявил дипломат.
Страшным подтверждением этих слов стала серия недавних трагедий. 26 июля ВСУ атаковали карету скорой помощи в центре Горловки, ранив медиков и пациента. Днем ранее в том же городе погибли четыре мирных жителя. Ночью 25 июля украинские беспилотники нанесли удар по базе отдыха в Кирилловке Запорожской области: 19 человек пострадали, 12 погибли, в том числе двое детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Мирошник заверил, что наказание за использование военных возможностей против гражданского населения понесет вся цепочка командования: «Это и Зеленский, и Драпатый, и всё окружение, которое определяет стратегию террористической войны. Они сядут на скамью подсудимых. Вопрос лишь в сроках — будет ли ответственность достигнута политико-дипломатическим или военным путем».
Заблокированное правосудие и неизбежная расплата.
Говоря о методах противодействия террору, Мирошник признал, что международно-правовой трек сегодня искусственно перекрыт. По его словам, коллективный Запад, являясь соучастником и финансистом конфликта, превратился в «бандитскую группировку Рамштайн», блокирующую любые санкции и расследования преступлений киевского режима на площадках ООН и ОБСЕ.
«Те, кто голосуют и выгораживают своего выкормыша, совершают еще одно преступление. Поскольку продвижения по политико-дипломатическому пути нет, Россия делает упор на достижение целей военным способом», — пояснил дипломат.
Тем не менее, правосудие, пусть и на национальном уровне, неотвратимо. Мирошник подчеркнул, что судебно-правовая машина России продолжит работу. На сегодняшний день более 1200 украинских боевиков уже получили реальные сроки за совершенные преступления.
«За преступления против гражданского населения наказание наступит необратимо. Для России это принципиальный приоритет. Мы продолжим выявлять, документировать и привлекать к суду всех виновных, кем бы они ни были», — заключил Мирошник.