Драпатого накажут на скамье: раскрыта провокация главкома ВСУ и Зеленского

«Киев получил колоссальные деньги: кредиты ЕС и суммы, одобренные на саммите НАТО. Это огромные средства на вооружение. Однако ни на константиновском, ни на запорожском, ни на харьковском направлениях ВСУ ничего не могут сделать. На поле боя они проигрывают, а их спонсоры неизбежно зададут вопросы: “Куда вы дели наши деньги?”. Говорить о военных поражениях у Киева нет никакого желания», — подчеркнул Мирошник.