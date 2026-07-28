Юбилейный Всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» пройдет в сентябре

С 7 по 11 сентября 2026 года пройдет заключительный этап V Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». За победу поборются 131 педагог из 87 субъектов России. Хабаровский край на конкурсе представит Мария Мусатова — учитель эвенкийского языка основной общеобразовательной школы села Удское Тугуро-Чумиканского района. «Изучение родных языков и родных литератур, начиная с детских садов и заканчивая старшими классами школ, — важная часть воспитательной работы. Это основа для сохранения нашей культурной идентичности, связывающая поколения нашей страны», — отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Участники представят современные практики преподавания родных языков и литератур. Учителя проведут вводные уроки родного языка или родной литературы для школьников, не владеющих этим языком. Воспитатели покажут образовательные мероприятия, направленные на развитие родной речи дошкольников. Центральной темой финального испытания «Вектор развития» станет «Диалог культур как основа единства народов РФ». Финалисты обсудят с представителем Минпросвещения России перспективы преподавания родных языков, роль педагога в формировании культурной и языковой идентичностей детей, а также инициативы, основанные на опыте российских регионов. Победителей объявят 11 сентября на торжественной церемонии закрытия.