Новые технологии в борьбе с раком головы и шеи внедряют в Хабаровском крае

В конце 2024 года на базе Хабаровского краевого онкологического центра начало работать отделение «Опухоли головы и шеи». Оно было открыто в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». За эти полтора года помощь в этом отделении получили свыше 2 000 человек. Так, только в прошлом году местные врачи провели 576 операций и помогли 593 пациентам. При этом в лечении рака медики используют современные технологии. Так, они активно применяют регионарную внутриартериальную химиотерапию, вводя лекарство в сосуд, питающий опухоль. Это позволяет уменьшить размер этой опухоли, а в отдельных случаях они и вовсе исчезают полностью. Кроме того, врачи используют микрохирургию, проводя сложнейшие операции с помощью операционного микроскопа. Более того, врачи не только спасают жизнь пациентам, но и помогают людям сохранить нормальное качество жизни после операции. Так, они освоили трахеопищеводное шунтирование, которое позволяет сохранить голос после удаления гортани. Также медики во время операций аккуратно сохраняют нервы, отвечающие за мимику, голос и другие важные функции человеческого организма.