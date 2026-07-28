Сенсация Кабо-Верде: гол в ворота Аргентины стал шедевром мундиаля

Интересно, что победный для Кабрала матч завершился поражением его команды. Аргентина одержала победу над Кабо-Верде в 1/16 финала, матч прошел в Майами 3 июля и закончился со счетом 3:2 в дополнительное время. Дубль у победителей оформил Лионель Месси, забивший на 29-й минуте, еще один гол на 92-й минуте добавил Лисандро Мартинес.