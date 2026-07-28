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Сенсация Кабо-Верде: гол в ворота Аргентины стал шедевром мундиаля

Защитник сборной Кабо-Верде Сидни Лопес Кабрала стал автором лучшего гола на завершившемся чемпионате мира.

Защитник сборной Кабо-Верде Сидни Лопес Кабрала стал автором лучшего гола на завершившемся чемпионате мира. Об этом 27 июля объявила пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA) со ссылкой на итоги голосования болельщиков.

Решающий номинант был определен в матче 1/16 финала турнира, где его команда встречалась с Аргентиной. Именно этот точный удар впоследствии обошел в финальном опросе конкурентов из числа игроков других сборных.

В борьбе за звание лучшего гола мундиаля Кабрал опередил нападающего Эльдора Шомуродова из Узбекистана и форварда Вильсона Исидора, представляющего сборную Гаити, которые заняли второе и третье места соответственно. В расширенный список претендентов на награду также входили Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Джуд Беллингем и Ферран Торрес.

Интересно, что победный для Кабрала матч завершился поражением его команды. Аргентина одержала победу над Кабо-Верде в 1/16 финала, матч прошел в Майами 3 июля и закончился со счетом 3:2 в дополнительное время. Дубль у победителей оформил Лионель Месси, забивший на 29-й минуте, еще один гол на 92-й минуте добавил Лисандро Мартинес.

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