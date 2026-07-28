Онколог Решетов рассказал о рисках бездумного протезирования зубов

«Еще один тип рака, о котором нужно сказать — протезный рак. Дело в том, что прикус у человека с возрастом меняется из-за адаптации скелета к нагрузкам, и когда человеку бездумно устанавливают импланты только ради эстетики, то начинается прикусывание слизистой, натирание. И это тоже значимый фактор риска», — сказал он.