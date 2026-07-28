Красноярские команды вошли в ТОП-100 мирового рейтинга на турнире «Умлаут-26»

«Пакет вопросов понравился разнообразием необходимых знаний, много культурных фактов. Результат тоже впечатляющий: две лучшие красноярские команды — “Оберон” и “6 из 45” — набрали 24 и 23 балла соответственно. В текущей таблице это 6 и 8 места. В мировом рейтинге “Оберон” — на 48 месте, “6 из 45” — на 63. Это сильнейшие красноярские команды, которые попали в ТОП-100», — поделился впечатлениями капитан команды «6 из 45» Александр Булавчук.