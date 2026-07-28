Красноярские команды вошли в ТОП-100 мирового рейтинга на турнире «Умлаут-26»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В синхронной игре, которая прошла одновременно в 25 городах 10 стран, две красноярские команды — «Оберон» и «6 из 45» — набрали 24 и 23 балла соответственно, заняв 6-е и 8-е места в текущей таблице.
Всего в турнире, который состоялся в Красноярской краевой молодежной библиотеке 25 июля, приняли участие 79 команд. В формате «Что? Где? Когда?» они отвечали на вопросы из разных областей знаний. Авторами пакета стали известные в интеллектуальном сообществе игроки из Москвы, Воронежа и Мюнхена, отмечает пресс-служба краевого минкультуры.
«Пакет вопросов понравился разнообразием необходимых знаний, много культурных фактов. Результат тоже впечатляющий: две лучшие красноярские команды — “Оберон” и “6 из 45” — набрали 24 и 23 балла соответственно. В текущей таблице это 6 и 8 места. В мировом рейтинге “Оберон” — на 48 месте, “6 из 45” — на 63. Это сильнейшие красноярские команды, которые попали в ТОП-100», — поделился впечатлениями капитан команды «6 из 45» Александр Булавчук.
Каждую летнюю субботу в клубе проводятся международные синхронные турниры: «Своя игра», «Тройка», «Эрудит-квартет», игры на скорость с фальстартами. Результаты команд учитываются на международном сайте знатоков. Игроки Красноярского клуба известны далеко за пределами Сибири — пятеро из них стали участниками телепередачи «Своя игра».