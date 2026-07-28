В Красноярском крае продолжают контролировать лесопожарную обстановку

В Красноярский край с рабочим визитом прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он провел заседание оперативного штаба правительственной комиссии по лесопожарной обстановке. Сейчас количество лесных пожаров в регионе по сравнению с июнем снижается. Этому способствуют совместная работа лесопожарных формирований и МЧС России, а также периодические осадки. При этом обстановка остается сложной из-за продолжительной жары и труднодоступности основных очагов. Больше всего пожаров действует в Туруханском, Эвенкийском и Енисейском муниципальных округах, а также на Таймыре. Основная причина возгораний — грозы, дополнительно ситуацию осложняют пожары в лесных массивах, поврежденных сибирским шелкопрядом. К тушению сейчас привлечены около 1 400 специалистов, среди них профессиональные лесные пожарные, силы авиалесоохраны, специалисты из других регионов России и лесопользователи. Для авиапатрулирования, перевозки грузов и доставки групп при подходящих погодных условиях используют около 30 воздушных судов, в том числе 4 вертолета Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. [caption id= «attachment_372402» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] В готовности находится аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Красноярскому краю: 100 человек, 24 единицы техники, 5 плавсредств и 2 беспилотные авиационные системы. В этом году на охрану лесов от пожаров в крае выделено более 4 млрд рублей, из них почти 1,5 млрд — из регионального бюджета. С первого дня пожароопасного сезона перед нами стояла важнейшая задача — не допустить перехода огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры. Это абсолютный приоритет, и на сегодняшний день совместными усилиями всех задействованных служб нам удается с этой задачей справляться, — отметил губернатор Михаил Котюков. Александр Куренков подчеркнул, что важно оперативно проверять термические точки и тушить очаги в день обнаружения. По его словам, это позволяет не допустить роста площадей пожаров и снизить затраты на их ликвидацию. Напомним, что во время визита глава МЧС России и губернатор также посетили поселок Подгорный ЗАТО Железногорск, где планируют построить крупнейший в Сибири учебно-спортивный комплекс МЧС России. На месте будущего объекта заложили капсулу с посланием спасателям и пожарным.