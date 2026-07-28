Полиция пресекла незаконный бизнес в Хабаровске

Заведения размещались в арендованных коммерческих помещениях, оснащённых кроватями, санузлами, саунами, парными и мини барами. Услуги клиентам маскировались под процедуры релаксации. В результате оперативных действий задержаны организаторы преступной схемы: 32 летняя женщина и 28 летний мужчина, а также бухгалтер — все из Владивостока. Также задержаны семь женщин, непосредственно участвовавших в оказании услуг; их возраст — от 24 до 42 лет.