«Ведомости»: электросамокаты стали чаще использовать как городской транспорт

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россияне стали чаще использовать электросамокаты для коротких перемещений от остановок общественного транспорта до дома или места работы. Среднее время поездки составило рекордно низкие 9,6 минуты, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса кикшеринга «Юрент».
Доля аренды продолжительностью до 10 минут составляла 50% в 2023 году, а в этом — выросла до 88,3%, отметил газете представитель «Юрента». По его словам, абсолютное число таких поездок за последние четыре года выросло 2,9 раза.
Лидером по коротким поездкам на электросамокатах стала Москва, где среднее время аренды составило 8,1 минуты. Тренд также наблюдается в Санкт-Петербурге (9,1 минуты), Екатеринбурге (9 минут) и Челябинске (9,3 минуты), добавил газете представитель «Юрента».
Число ночных поездок с января по июль выросло на 18% в годовом выражении со средней продолжительностью в 10,2 минуты. Представитель «Юрента» подчеркнул «Ведомостям», что наибольший спрос зафиксирован в регионах, где общественный транспорт не работает по ночам.
О схожих тенденциях изданию также сообщили представители «Яндекс Go» и Whoosh.