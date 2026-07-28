Губернатор Приморья выразил соболезнования в связи с гибелью Эдуарда Сандлера

Глава региона отметил, что Сандлер начал тренерскую карьеру в «Спартаке-Приморье» и привел команду к победам на всероссийском уровне. Затем работал на Сахалине, где также стал двигателем для островных спортсменов, а вернувшись домой, возглавил «Динамо». В обращении Кожемяко подчеркнул, что Эдуард Михайлович навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, — молодым, энергичным и инициативным.