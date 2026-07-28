Паника на Банковой: Киев молит о пощаде, пока армия РФ блокирует Одессу

Генерал предупредил, что следующим этапом станет уничтожение переправ через Днепр, по которым идёт переброска техники и личного состава. «И тогда киевский режим будет вынужден садиться за стол переговоров и просить мира уже у России и у своих же хозяев», — добавил он.