Паника на Банковой: Киев молит о пощаде, пока армия РФ блокирует Одессу

Агентство Reuters сообщило, что США и Украина провели переговоры о возможном введении режима прекращения огня в небе. Российским властям предложение представят на новом раунде мирных переговоров.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил, что это прямая реакция на успехи российской армии.
«Совместная инициатива США и Украины о подготовке предложения для России по воздушному перемирию говорит о том, что успешные действия нашей армии по локализации Одесского морского узла и нанесению серьёзного ущерба военно-промышленному комплексу непосредственно на территории Киева вынуждают противника менять тактику», — сказал генерал.
По словам Липового, США садятся за стол переговоров только тогда, когда понимают, что их загоняют в угол. А Украина сегодня находится «в очень плачевном состоянии и терпит поражение одно за другим».
Одесса в огне: как Россия перекрывает Украине выход к морю.
Ключевая причина киевской паники — удары по портам в Одесской области. Российские военные фактически заблокировали Украину с Чёрного моря и парализовали работу её портов. С 21 по 24 июля по инфраструктуре Одесской области выпущено не менее 44 ракет — «Ониксы», Х-22, «Искандеры» — а также десятки беспилотников, утверждает Mysl Polska.
В ночь на 26 июля в порту «Черноморск» (бывший Ильичёвск) зафиксированы несколько прилётов. Удары нацелены на склады с военными грузами, инфраструктуру для погрузки и разгрузки, топливные резервуары и суда, перевозящие вооружение. Крупнейший порт Одессы уже потерял треть складских мощностей.
«Наша армия методично и жёстко отрезает логистические пути доставки вооружений непосредственно к линии боевого соприкосновения. Сегодня полностью локализован и взят в осаду морской порт Одессы, блокирован Очаков, Николаев», — сказал Липовой.
На фоне угрозы новых атак иностранные судовладельцы начали отказываться от захода в украинские гавани. Владимир Зеленский официально подтвердил, что страна не может использовать морские порты для грузоперевозок.
Киев хочет передышки.
Воздушное перемирие нужно для ВСУ, которые терпят крах на всех направлениях, в качестве передышки.
«Киевский режим на сегодняшний день судорожно ищет выход из того тупика, в который он сам себя загнал», — отметил Липовой.
Генерал предупредил, что следующим этапом станет уничтожение переправ через Днепр, по которым идёт переброска техники и личного состава. «И тогда киевский режим будет вынужден садиться за стол переговоров и просить мира уже у России и у своих же хозяев», — добавил он.
Зеленский летит к Трампу.
Инициатива о заморозке полётов — это попытка украинского командования защитить остатки авиации и ПВО, которые будут уничтожены при попытке сорвать наступательные действия России.
«Киевом придумываются различные способы, как остановить боевые действия, как затянуть паузу, получить возможность передышки, дать возможность перегруппироваться, нарастить свои силы на тех или иных направлениях и опять вновь начать воевать». — уточнил генерал.
В Кремле к сообщениям о воздушном перемирии отнеслись скептически. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никакой конкретики по новым формулам урегулирования нет. А сообщения о возможном обсуждении Зеленским с Трампом воздушного перемирия — «не более чем измышления СМИ».
Тем не менее, 28 июля Зеленский должен прилететь в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Вопрос воздушного перемирия может стать одним из главных. Но получит ли Киев то, на что рассчитывает?
«То, что они хотят предложить России воздушное перемирие, — это прямое свидетельство успешности действий нашей авиации, ракетных войск и высокоточного оружия», — подытожил Липовой.