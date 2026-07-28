Трамп не поверил слухам о поддержке Москвой Ирана: он расспросит об этом Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал общественность об осуждении РФ действий США на Ближнем Востоке. Глава МИД подчеркнул, что Москва считает удары по Ирану нарушением соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Такие действия препятствуют поиску мирного решения кризиса, отметил министр. Сергей Лавров уточнил, что между США и Ираном сложилась «печальная» ситуация. Он напомнил, что из-за конфликта страдают гражданская инфраструктура в Иране и странах Персидского залива. Американцы отошли от урегулирования, которое просвечивалось после подписания меморандума, заключил Сергей Лавров.