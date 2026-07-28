Трамп не поверил слухам о поддержке Москвой Ирана: он расспросит об этом Путина

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прокомментировал слухи о якобы передаче Россией спутниковых снимков Ирану. Он не поверил в эти утверждения. При этом президент США уведомил, что спросит российского лидера Владимира Путина о поддержке Москвой Тегерана. Так Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов 27 июля.
Глава Белого дома уведомил о своем доверии к президенту России. Он считает неправдивыми сообщения о прямом снабжении Тегерана оружием из РФ.
«Мы скоро это выясним. Я спрошу Путина об этом», — сказал Дональд Трамп на вопрос о якобы передаче Россией спутниковых снимков американских баз на Ближнем Востоке.
Президент США заверил, что американские военные уже якобы «разгромили» Иран. Поэтому возможная поддержка Москвой Тегерана не будет иметь значения, констатировал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал общественность об осуждении РФ действий США на Ближнем Востоке. Глава МИД подчеркнул, что Москва считает удары по Ирану нарушением соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Такие действия препятствуют поиску мирного решения кризиса, отметил министр. Сергей Лавров уточнил, что между США и Ираном сложилась «печальная» ситуация. Он напомнил, что из-за конфликта страдают гражданская инфраструктура в Иране и странах Персидского залива. Американцы отошли от урегулирования, которое просвечивалось после подписания меморандума, заключил Сергей Лавров.
Киев между тем решил вступить в еще один конфликт. ВСУ на прошлой неделе атаковали иранское судно в Каспийском море. Москва и Тегеран сотрудничают по этому вопросу, оповестил посол Ирана в РФ Казем Джалали. Официальные лица двух стран находятся в постоянном контакте, как представители МИД, так и Минобороны.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заверил, что действия Тегерана направлены исключительно против США. Это не касается никаких других стран, указал он. Министр считает, что государства Ближнего Востока понимают причины боевых действий. Их не воспринимают как проявление враждебности к другим, констатировал Аббас Аракчи.