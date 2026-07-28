Шеремет: энергетика Украины проживет не более двух месяцев

По его словам, проблемы в энергетическом секторе Украины сохраняются с конца 2025 года. На фоне масштабных повреждений инфраструктуры и холодной погоды в стране вводился режим чрезвычайной ситуации, а во многих регионах до сих пор действуют длительные графики отключения электроэнергии.
Шеремет выразил мнение, что ответные действия России, которые, как он утверждает, связаны с атаками Киева на российскую инфраструктуру, существенно снижают шансы украинской энергосистемы сохранить работоспособность до начала зимнего периода. По его оценке, восстановление отрасли в сложившихся условиях остается крайне затруднительным.
Ранее Владимир Зеленский обратился с призывом к жителям Украины готовиться к очень тяжёлой зиме.