Шеремет: энергетика Украины проживет не более двух месяцев

По его словам, проблемы в энергетическом секторе Украины сохраняются с конца 2025 года. На фоне масштабных повреждений инфраструктуры и холодной погоды в стране вводился режим чрезвычайной ситуации, а во многих регионах до сих пор действуют длительные графики отключения электроэнергии.