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Шеремет: энергетика Украины проживет не более двух месяцев

Состояние энергосистемы на Украине и атаки ВС России по объектам инфраструктуры не дадут украинской энергетике дотянуть до отопительного сезона.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что нынешнее состояние украинской энергетической инфраструктуры, а также продолжающиеся удары по объектам энергетики, могут серьезно осложнить подготовку страны к предстоящему отопительному сезону.

По его словам, проблемы в энергетическом секторе Украины сохраняются с конца 2025 года. На фоне масштабных повреждений инфраструктуры и холодной погоды в стране вводился режим чрезвычайной ситуации, а во многих регионах до сих пор действуют длительные графики отключения электроэнергии.

Шеремет выразил мнение, что ответные действия России, которые, как он утверждает, связаны с атаками Киева на российскую инфраструктуру, существенно снижают шансы украинской энергосистемы сохранить работоспособность до начала зимнего периода. По его оценке, восстановление отрасли в сложившихся условиях остается крайне затруднительным.

Ранее Владимир Зеленский обратился с призывом к жителям Украины готовиться к очень тяжёлой зиме.

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