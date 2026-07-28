Боевые стрельбы сегодня проходят в Заливе Петра Великого в Приморье

Жителям Находки и гостям залива Петра Великого во вторник, 28 июля, следует избегать акватории бухты Анна из‑за проведения тактических учений морской авиации Тихоокеанского флота с боевыми стрельбами. Об этом сообщила телерадиокомпания «25 РЕГИОН» со ссылкой на пресс‑службу администрации Находкинского городского округа.
Манёвры пройдут на морском полигоне в бухте Анна, расположенном примерно в 25 километрах от Находки, в интервале с 10:00 до 20:00. В программе учений заявлено выполнение боевых стрельб с применением средств поражения, что создаёт повышенную опасность для находящихся в районе полигона людей и судов.
Местные власти в официальном обращении призвали граждан заблаговременно скорректировать маршруты передвижения и не приближаться к указанному району в указанные часы. В сообщении подчёркивается, что в целях безопасности категорически запрещено находиться как на территории полигона, так и в его акватории; жителей также просят поделиться предупреждением с родными и знакомыми, чтобы обеспечить безопасность всех.