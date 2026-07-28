Боевые стрельбы сегодня проходят в Заливе Петра Великого в Приморье

Местные власти в официальном обращении призвали граждан заблаговременно скорректировать маршруты передвижения и не приближаться к указанному району в указанные часы. В сообщении подчёркивается, что в целях безопасности категорически запрещено находиться как на территории полигона, так и в его акватории; жителей также просят поделиться предупреждением с родными и знакомыми, чтобы обеспечить безопасность всех.