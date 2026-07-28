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В Волгограде дополнительно отремонтируют 13 км дорог

12 дорог общей протяженностью более 13 км отремонтируют в Волгограде дополнительно к мероприятиям.

12 дорог общей протяженностью более 13 км отремонтируют в Волгограде дополнительно к мероприятиям нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в мэрии, работы финансируются за счет средств местного бюджета.

В частности, на улице Титова в Краснооктябрьском районе уже обновлены более 900 метров дорожного покрытия. Ведутся работы на улице Типографской и благоустраивается территория у храма Иоанна Кронштадтского. Завершается ремонт в Центральном районе на улице им. Володарского в границах от ул. Коммунистической до ул. Мира и на улице им. Гоголя, а также в Советском районе на улицах Автомобилистов и Инструментальной. В Красноармейском районе приводится в порядок дорожное покрытие на улицах Лазоревой, Латвийской и Плеханова, обустраивается подъездная дорога к поселку Татьянка-2.Завершить все мероприятия планируется в 2026—2027 годах.

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