Количество миллионеров в Великобритании сократилось до уровня 2008 года

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать ассоциацию компаний, которые выплачивают своим сотрудникам по миллиону рублей за каждого рождённого ребёнка. На сегодняшний день в России более 100 организаций предоставляют такие выплаты. По словам спикера Совфеда, это объединение должно стать символом социально ответственного бизнеса. Основным критерием для вступления в эту ассоциацию будет выплата миллиона рублей на каждого нового члена семьи.