Смерть во сне: биолог назвал симптом укуса ядовитого паука, найденного в РФ

Каракурты встречаются только в степи и полупустыне, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru биолог и энтомолог Роман Хряпин, отвечая на вопрос о том, где есть риск встретиться со смертельно ядовитым пауком.
«Это Астраханская и Ростовская области, Оренбуржье, Калмыкия, Крым, Предкавказье, Ставропольский край и другие южные регионы, где есть зоны степи и полупустыни. Особенно рискуют любители отдыха на природе: каракурт может заползти в палатку и укусить спящего. Главная опасность в том, что человек может укуса не почувствовать, потому что укус каракурта не очень болезнен», — сказал эксперт.
Биолог отметил, что укус каракурта может убить. В зоне риска — дети, пожилые, люди со сниженным иммунитетом.
«Смертность достаточно низкая — до 5% смертельных исходов. Но очень часто требуется госпитализация, отлежаться не получится. Симптомы укуса: нарушение дыхания, нарушение сердцебиения, головокружение, высокая температура, могут быть обмороки», — объяснил Хряпин.
Как уточнил эксперт, если укус каракурта почувствовали сразу, то можно его нейтрализовать прижиганием.
«Есть очень простое и универсальное средство — прижечь место укуса четырьмя зажженными головками спичек не позднее чем через пять минут. Ожог полностью разрушит яд. У каракурта очень короткие хелицеры, они проникают в кожу не более чем на миллиметр в глубину, поэтому термическое прижигание места укуса полностью разрушает не успевший всосаться яд и полностью блокирует его распространение», — добавил он.