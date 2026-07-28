Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смерть во сне: биолог назвал симптом укуса ядовитого паука, найденного в РФ

В Сети появилась информация о десятках пострадавших от укусов смертельно ядовитого паука каракурта. В эксклюзивном комментарии aif.ru биолог Роман Хряпин объяснил, где есть риск встречи с каракуртом и как оказать первую помощь укушенному.

Источник: Аргументы и факты

Каракурты встречаются только в степи и полупустыне, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru биолог и энтомолог Роман Хряпин, отвечая на вопрос о том, где есть риск встретиться со смертельно ядовитым пауком.

«Это Астраханская и Ростовская области, Оренбуржье, Калмыкия, Крым, Предкавказье, Ставропольский край и другие южные регионы, где есть зоны степи и полупустыни. Особенно рискуют любители отдыха на природе: каракурт может заползти в палатку и укусить спящего. Главная опасность в том, что человек может укуса не почувствовать, потому что укус каракурта не очень болезнен», — сказал эксперт.

Биолог отметил, что укус каракурта может убить. В зоне риска — дети, пожилые, люди со сниженным иммунитетом.

«Смертность достаточно низкая — до 5% смертельных исходов. Но очень часто требуется госпитализация, отлежаться не получится. Симптомы укуса: нарушение дыхания, нарушение сердцебиения, головокружение, высокая температура, могут быть обмороки», — объяснил Хряпин.

Как уточнил эксперт, если укус каракурта почувствовали сразу, то можно его нейтрализовать прижиганием.

«Есть очень простое и универсальное средство — прижечь место укуса четырьмя зажженными головками спичек не позднее чем через пять минут. Ожог полностью разрушит яд. У каракурта очень короткие хелицеры, они проникают в кожу не более чем на миллиметр в глубину, поэтому термическое прижигание места укуса полностью разрушает не успевший всосаться яд и полностью блокирует его распространение», — добавил он.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше