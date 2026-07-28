Смерть во сне: биолог назвал симптом укуса ядовитого паука, найденного в РФ

«Это Астраханская и Ростовская области, Оренбуржье, Калмыкия, Крым, Предкавказье, Ставропольский край и другие южные регионы, где есть зоны степи и полупустыни. Особенно рискуют любители отдыха на природе: каракурт может заползти в палатку и укусить спящего. Главная опасность в том, что человек может укуса не почувствовать, потому что укус каракурта не очень болезнен», — сказал эксперт.