Подразделения Восточной группировки войск нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской области, уничтожив крупный узел обороны и пункты управления беспилотной авиацией. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в ходе воздушной разведки были выявлены укрытия, огневые позиции и места размещения личного состава противника. После передачи координат операторы FPV-дронов нанесли серию ударов, в результате которых был поражен оборонительный участок, включавший более десяти опорных пунктов, а также находившиеся там военнослужащие.
Кроме того, разведка обнаружила пункты управления беспилотниками ВСУ. Их координаты были переданы расчетам самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С», которые уничтожили командные пункты, оборудование связи, антенны, ретрансляторы, а также, по информации Минобороны, операторов и специалистов подразделений беспилотной авиации.
Ранее сообщалось, что боец Станислав Макаров уничтожил пулеметные точки ВСУ ручными гранатами.