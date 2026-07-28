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ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы и операторы ударных беспилотников Восточной группировки войск уничтожили пункты управления беспилотной авиацией вместе с живой силой ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения Восточной группировки войск нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской области, уничтожив крупный узел обороны и пункты управления беспилотной авиацией. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в ходе воздушной разведки были выявлены укрытия, огневые позиции и места размещения личного состава противника. После передачи координат операторы FPV-дронов нанесли серию ударов, в результате которых был поражен оборонительный участок, включавший более десяти опорных пунктов, а также находившиеся там военнослужащие.

Кроме того, разведка обнаружила пункты управления беспилотниками ВСУ. Их координаты были переданы расчетам самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С», которые уничтожили командные пункты, оборудование связи, антенны, ретрансляторы, а также, по информации Минобороны, операторов и специалистов подразделений беспилотной авиации.

Ранее сообщалось, что боец Станислав Макаров уничтожил пулеметные точки ВСУ ручными гранатами.

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