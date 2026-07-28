Группировка «Запад» за сутки уничтожила 45 пунктов управления БПЛА ВСУ

Подразделения группировки войск «Запад» за минувшие сутки нанесли значительный ущерб беспилотным силам ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, подведя итоги боевой работы.
По его словам, расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили 10 беспилотников самолетного типа, один барражирующий боеприпас, а также 86 тяжелых квадрокоптеров, использовавшихся украинскими подразделениями.
Кроме того, российские военные выявили и ликвидировали 45 пунктов управления беспилотной авиацией. Также были уничтожены станция спутниковой связи Starlink, квадроцикл, 29 робототехнических комплексов и четыре полевых склада с боеприпасами.
Ранее военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Гера рассказал о необычном эпизоде во время штурма опорного пункта ВСУ в районе Благодатного Запорожской области.