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Группировка «Запад» за сутки уничтожила 45 пунктов управления БПЛА ВСУ

Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 86 тяжелых квадрокоптеров и 45 пунктов управления беспилотной авиацией.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения группировки войск «Запад» за минувшие сутки нанесли значительный ущерб беспилотным силам ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, подведя итоги боевой работы.

По его словам, расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили 10 беспилотников самолетного типа, один барражирующий боеприпас, а также 86 тяжелых квадрокоптеров, использовавшихся украинскими подразделениями.

Кроме того, российские военные выявили и ликвидировали 45 пунктов управления беспилотной авиацией. Также были уничтожены станция спутниковой связи Starlink, квадроцикл, 29 робототехнических комплексов и четыре полевых склада с боеприпасами.

Ранее военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Гера рассказал о необычном эпизоде во время штурма опорного пункта ВСУ в районе Благодатного Запорожской области.

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