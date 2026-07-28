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Мужчина отдал 5000 рублей за несуществующий прицеп в ЕАО

49-летний житель села Птичник Биробиджанского района нашел на сайте объявление о продаже автомобильного прицепа по выгодной цене. После обсуждения условий и доставки он получил реквизиты для предоплаты и перевел 5000 рублей. Когда он попытался отправить оставшуюся сумму, банк заблокировал операцию на сутки. Мужчина честно сообщил об этом продавцу, но тот прекратил общение, заблокировал номер и.

49-летний житель села Птичник Биробиджанского района нашел на сайте объявление о продаже автомобильного прицепа по выгодной цене. После обсуждения условий и доставки он получил реквизиты для предоплаты и перевел 5000 рублей. Когда он попытался отправить оставшуюся сумму, банк заблокировал операцию на сутки. Мужчина честно сообщил об этом продавцу, но тот прекратил общение, заблокировал номер и исчез. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.