Мужчина отдал 5000 рублей за несуществующий прицеп в ЕАО

49-летний житель села Птичник Биробиджанского района нашел на сайте объявление о продаже автомобильного прицепа по выгодной цене. После обсуждения условий и доставки он получил реквизиты для предоплаты и перевел 5000 рублей. Когда он попытался отправить оставшуюся сумму, банк заблокировал операцию на сутки. Мужчина честно сообщил об этом продавцу, но тот прекратил общение, заблокировал номер и исчез. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.