Спрос на кузнецов в России вырос более чем вдвое с начала года

«Лидером стала Нижегородская область, где число вакансий выросло на 133% при средней предлагаемой зарплате 137 200 рублей в месяц. На втором месте — Свердловская область с ростом числа вакансий на 70% и средней зарплатой 72 500 рублей в месяц. Замыкает тройку Самарская область, где число вакансий выросло на 54%, а средняя предлагаемая заработная плата достигла 157 000 рублей в месяц», — приводятся в сообщении слова директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова.