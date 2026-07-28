Красноярцев предупредили о взрывах 28 июля

В Красноярске на правобережном месторождении Торгашинское сегодня, 28 июля, с 11 до 17 часов проведут взрывные работы. Об этом сообщает мэрия.
Радиус опасной зоны составляет 550 метров, в ней будут подаваться соответствующие звуковые сигналы:
первый «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной — при вводе опасной зоны; второй «боевой» — два продолжительных сигнала, когда проводится взрыв; третий «отбой» — три коротких означают окончание взрывных работ.
Услышав звуки сирен и взрывов, жителям не следует предпринимать никаких действий.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше